TV : OL - Angers, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Trois jours après avoir dominé Auxerre au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais va retrouver son public pour affronter Angers dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OL - Angers ?

Bien installé dans le Top 5 du championnat, à trois points des leaders avec un match en retard à jouer contre Lorient, l’OL voudra faire le plein de points à domicile contre le SCO. Un match qui se jouera à ce samedi 3 septembre à 19 heures au Parc OL. À noter que cette partie sera arbitrée par Thomas Léonard.

🎙 Le coach Peter Bosz lors du point-presse avant #OLSCO : "@JeromeBoateng n'était toujours pas présent à l'entrainement. C'est toujours dur pour les joueurs qui ne jouent pas. Ils doivent continuer à travailler. Je n'ai pas onze titulaires. Cela fait partie du football." pic.twitter.com/pr4FykWoPR — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2022

Sur quelle chaîne suivre OL - Angers ?

Ce match entre Lyon et Angers sera filmé par les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Alors que les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, et le duo Karim Bennani - Corine Petit sera à la présentation.

Les compos probables de OL - Angers :

Sans Coupe d’Europe à jouer cette saison, l’OL peut donc se permettre d’aligner sa meilleure équipe lors de chaque match de L1. Pour cette rencontre contre le SCO, Peter Bosz sera toutefois privé de Boateng ou Diomandé. Par contre, le coach néerlandais pourra compter sur Lopes, de retour de suspension après le rouge subi contre Ajaccio lors de la première journée.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Caqueret - Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Clairement dans le dur en ce début de saison, avec une avant-dernière place avec seulement deux points marqués en cinq journées, Angers a besoin de se rassurer pour repartir de l’avant, surtout après trois défaites de suite. Pour cela, le groupe de Gérald Baticle, ancien adjoint de l’OL, devra faire un bon résultat à Lyon avec un groupe presque au complet.

La compo probable d’Angers : Bernardoni - Bamba, Hountondji, Camara - Taibi - Boufal, Bentaleb, Ounahi, Doumbia - Diony, Hunou.