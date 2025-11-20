TV : Nice - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 13e journée de Ligue 1 débutera ce vendredi avec un alléchant derby de la Méditerranée entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille.

Quelle heure pour Nice - OM ?

vendredi 21 novembre à 20h45 à l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Jérémie Pignard. La trêve internationale de novembre est terminée, place au retour du football des clubs avec un premier choc entre Nice et Marseille . Cette rencontre entre deux formations européennes se disputera ceà l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Nice - OM ?

Comme la plupart des matchs du championnat de France cette saison, ce derby de la Méditerranée entre Nice et Marseille sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Nice - OM :

Clairement dans le dur avant la trêve internationale de novembre, que ce soit en Europa League où le Gym touche le fond ou en Ligue 1 avec deux défaites face au PSG (0-1) et Metz (1-2) lors des deux dernières journées, Nice doit se reprendre. Devant son public de l’Allianz Riviera, l’OGCN cherchera à dominer Marseille pour remonter au classement, alors que Nice est neuvième à trois points des places européennes. Pour cette rencontre, Franck Haise composera sans Dante, Bombito ou Ndayishimiye.

La compo probable de Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Bard - Diop - Moffi, Cho.

Bien remonté à la deuxième place du championnat, à deux longueurs du PSG, Marseille reste sur deux victoires probantes contre Auxerre (1-0) et Brest (3-0). Autant dire que les Phocéens iront à Nice ce vendredi pour prendre les points du succès et mettre la pression au PSG dans la course au titre. Même si pour cette rencontre, Roberto De Zerbi sera privé de Hojbjerg, Aguerd, Gouiri, Medina, Murillo ou Traoré.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Kondogbia, Vermeeren - Greenwood, Angel Gomes, Paixao - Aubameyang.