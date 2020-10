TV : Mediapro mis KO par PSG-OM ?

Dans : Ligue 1.

La situation financière de Mediapro est catastrophique, la chaîne Téléfoot ayant un nombre d'abonnés très faible. Et depuis PSG-OM cela n'évolue plus du tout.

Cette fois Neymar et Alvaro Gonzalez n’y sont pour rien, mais l’affiche PSG-OM, le 13 septembre dernier au Parc des Princes a marqué le début des soucis majeurs du côté de la chaîne Téléfoot. Car même si Mediapro avait payé, en retard, la première échéance due à la LFP, le groupe sino-espagnol enregistrait toujours des abonnements. On était bien loin des objectifs espérés, mais cela avançait tout de même dans le bon sens. Cependant, les choses ont brutalement changé après la première opposition entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, comme l’affirme Le Monde. Non pas que le scénario chaotique de cette rencontre ait détourné le public du football, mais juste que les amateurs susceptibles de craquer et de payer 25 euros par mois pour Téléfoot ont finalement décidé que cela ne valait plus le coup après ce premier sommet.

Une chute brutale qui n'incite évidemment pas à l'optimisme. « Selon nos informations, après un démarrage honorable, la chaîne a connu un arrêt brutal après PSG­-Marseille le 13 septembre. « Depuis deux ou trois matchs, cela n’évolue plus. Peut­ être pour les aider à démarrer, la Li­gue de Football Professionnel avait concentré plusieurs belles affiches les premières journées du championnat », avance-t-on chez un distributeur », explique le quotidien. Pour tenter de relancer la machine à abonnements, Téléfoot compte sur le début imminent de la Ligue des champions, une compétition dont la chaîne partage la diffusion avec RMC cette saison. De son côté, Le Monde affirme que Téléfoot compte à ce jour entre 350.000 et 400.000 abonnés, mais que ce chiffre n'a pas bougé dans le bon sens depuis PSG-OM.