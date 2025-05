TV ‍: LOSC - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que la course pour le podium fait rage en Ligue 1, le choc à venir entre Lille et Marseille sera l’un des tournants de cette fin de saison.

Quelle heure pour LOSC - OM ?

Le titre de champion étant déjà joué depuis des semaines voire même des mois, le principal feuilleton de la L1 concerne maintenant la course pour le podium. Alors que six équipes se tiennent en quatre points, le choc entre le LOSC et l’OM va être déterminant pour la suite. Cette rencontre au sommet se disputera ce dimanche 4 mai à 20h45 au Stade Pierre Mauroy. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre LOSC - OM ?

Qui dit grand match du dimanche, dit DAZN. Et cette affiche de la 32e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l’OM sera bien entendu sur la chaîne principale du football français cette saison.

Les compos probables de LOSC - OM :

Auteur d’une belle saison, avec notamment un joli parcours en Ligue des Champions, le LOSC veut finir en beauté en se qualifiant directement pour la prochaine C1 en finissant sur le podium de la L1. Troisième après une série de trois victoires de suite depuis la mi-avril, le club nordiste veut enchaîner à domicile. Mais pour cela, il faudra battre son premier rival dans la course au podium. Lors de ce match, Bruno Genesio fera sans Diakité (suspendu), Gomes, Mbappé, Santos, Umtiti ou Zhegrova (infirmerie).

La compo probable du LOSC : Chevalier - Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaily - Haraldsson, André, Gomes, Fernandez Pardo - David, Akpom.

De retour à sa deuxième place suite à de belles victoires contre Montpellier (5-1) et Brest dimanche dernier au Vélodrome (4-1), l’OM ne veut plus lâcher son rang. Mais avant de jouer deux derniers matchs plus abordables contre Le Havre et Rennes, Marseille a un choc à disputer à Lille, face à son premier poursuivant. Pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Luiz Felipe.

La 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 continue en Italie 🦾🇮🇹

🔜 #LOSCOM 🎯



C'est vous qui décidez : qui voulez-vous voir à l'entraînement du jour ? 👀 pic.twitter.com/ohb1xI6XQq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2025

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin - Rongier, Hojbjerg - Greenwood, Rabiot, Luis Henrique - Gouiri.