TV ‍: Longoria attaque, Canal+ tue la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Interrogé sur la valorisation de la Ligue 1 et des droits TV, Pablo Longoria a été très cash sur la situation difficile de DAZN, pas aidé par Canal+, dont le monopole en France fait très mal aux autres diffuseurs.

Invité de l’After Foot sur RMC, Pablo Longoria a bien sûr évoqué le mercato et la saison de l’Olympique de Marseille, mais pas seulement. Membre du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, le patron de l’OM a été interrogé sur la manière dont le football français est géré avec Vincent Labrune à sa tête. Le sujet des droits TV est logiquement arrivé sur la table et même s’il est un soutien de l’actuel président de la LFP, Pablo Longoria a reconnu des erreurs dans la dernière négociation pour la vente des droits télévisuels de la Ligue 1, qui ont été accordés à DAZN et à BeInSports. Pour le dirigeant espagnol, il est évident que se fâcher avec Canal+ a été la pire des erreurs pour le football français tant la chaîne cryptée a le monopole de la télé payante dans les foyers de l’Hexagone.

🚨 Pablo Longoria invité exceptionnel ce soir de l'@AfterRMC à partir de 22h !



📺 En direct sur @RMCInfo et en simultané sur notre chaine Youtube ► https://t.co/K5LqauXq3h pic.twitter.com/OKa6QrzFU7 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 3, 2025

« Il y a de bonnes choses qui sont arrivées à la Ligue mais pas la négociation des droits audiovisuels. Moi je veux changer complètement la manière de travailler avec la société commerciale. Moi je ne suis pas un expert des droits audiovisuels mais je ne vais pas me faire passer pour un expert sur un sujet sur lequel j'apprends. Mais pour moi, le plus grand problème c'est la distribution. Parce que Canal + a une position prédominante pour avoir le pay-per-view en Europe. Mais cette situation avec DAZN c'est la même situation que je peux échanger avec mes confrères italiens » a analysé le patron de l'OM avant de conclure.

Le monopole de Canal+ fait très mal à la Ligue 1

« Dans le marché où il y a une position prédominante, ça pose problème pour le consommateur de faire rentrer un autre diffuseur. Je le comprends et c'est quelque chose à régler. Mais ici, le gros problème c'est le packaging. En tant que supporteur tu veux une plateforme pour voir le maximum de matchs sans avoir quatre abonnements différents. Et ça c'est l'origine du piratage » a commenté Pablo Longoria, convaincu que le football français se porterait mieux avec Canal+ à ses côtés. Mais en tournant le dos à la chaîne cryptée et en négociant avec DAZN et BeInSports, la LFP a sans doute commis une erreur dont elle a sous-estimé les conséquences, ce que regrette amèrement le président de l’OM.