TV ‍: La Ligue 1 sur Canal+, Rothen s'enflamme

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

La bataille des droits TV fait une nouvelle fois rage en Ligue 1. À l’aube de la fin de saison, la LFP et DAZN cherchent une porte de sortie et la question d’un nouveau diffuseur est sur toutes les bouches. Canal + peut-il faire un retour fracassant ? Oui, pour Jérôme Rothen.

« Il vaut mieux partir sur une chaîne comme Canal avec 250 millions, oui c’est terrible, mais au moins ils savent faire. » Jérôme Rothen semble optimiste. Dans l’émission Rothen s’enflamme, les droits TV de la Ligue 1 occupent une partie de l’émission. Après le fiasco DAZN, la LFP cherche une porte de sortie notamment avec le nouveau patron de LFP média, Nicolas de Tavernost. Plusieurs issues possibles et un retour de Canal + ne seraient pas impossible. Avec la nomination de l’ancien président des Girondins de Bordeaux, Maxime Saada, le patron de Canal + ouvre les portes.

Canal sait faire rayonner la Ligue 1

Canal+, est-ce la seule solution pour sauver le foot français ?



💬 @RothenJerome : "Canal saura faire rayonner la Ligue 1, ils l'ont toujours fait. On est optimiste par rapport aux déclarations de Maxime Saada, mais attention, rien n'est fait." pic.twitter.com/p2vz3xZaFB — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 23, 2025

L’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen s’est exprimé sur cet imbroglio des droits TV ce mercredi. Outre l’échec annoncé DAZN, le champion d’Ecosse 2010 se veut optimiste sur un retour de Canal +. « Les présidents se sont battus pour avoir DAZN. En effet, ils ont fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et la preuve, c'est que c’était voué à l’échec par rapport au prix et au contenu. Canal saura faire rayonner la Ligue 1, ils l'ont toujours fait. On est optimiste par rapport aux déclarations de Maxime Saada, mais attention, rien n'est fait, » explique-t-il.

Un regain de confiance sur le possible retour de la chaîne cryptée n’est pas anodin. Dans une interview au journal l’Equipe, Maxime Saada rouvre la porte grâce notamment à sa bonne relation avec le nouveau patron de LFP média, Nicolas de Tavernost. Mais n’oublie pas « le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat. »