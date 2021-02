TV : Free offre la Ligue 1 gratuitement à tout le monde !

Dans : Ligue 1.

Free, qui diffuse avec quelques secondes de retard les buts de Ligue 1, a décidé de rendre ce service gratuit pour tout le monde jusqu'à la fin de l'actuelle saison.

C'est le seul diffuseur sur lequel la Ligue de Football Professionnel peut compter cette saison sans trop se prendre la tête, Free a payé 50ME par saison pour donner en très léger différé les meilleurs moments et les buts des matchs de Ligue 1 via une application mobile. Si le service est plutôt apprécié, il n'avait pas vocation à être durablement gratuit. Mais finalement, l'opérateur, dirigé par Xavier Niel, a annoncé qu'il mettait ses images gratuitement à disposition de l'ensemble de ses abonnés et de ceux des autres opérateurs (Orange, SFR, Bouygues...).

Interrogé par L'Equipe, un responsable de Free a justifié cette décision. « On prolonge la gratuité parce qu’on considère qu’on a encore une grosse marge de progression et que ce nouveau mode de consommation est en train de se démocratiser doucement. Aujourd’hui, il n’a pas la notoriété qu’il mérite auprès du public de foot. On laisse le temps aux gens de venir nous tester. Cela nécessite aussi qu’ils connaissent l’existence du service... On s’est rendu compte que de nombreux utilisateurs de Bouygues, SFR et Orange pensaient que l’offre était réservée aux abonnés mobiles Free, ce qui n’est pas le cas », explique Frédéric Goyon, directeur éditorial de Free Ligue 1. En attendant, Free doit signer un chèque de 7,5ME à la LFP cette semaine pour régler une partie de ces fameux droits TV.