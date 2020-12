TV : Et si Canal+ faisait un geste pour les naufragés de Téléfoot ?

Dans : Ligue 1.

La LFP s'est donnée jusqu'à fin janvier pour trouver un deal avec un diffuseur susceptible de payer les droits TV abandonnés par Mediapro. Du côté des abonnés de Téléfoot, on patiente.

Dans un mois maximum, Téléfoot va cesser d’émettre, l’éphémère chaîne du groupe Mediapro n’étant plus à même de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 suite au récent accord amiable trouvé avec la Ligue de Football Professionnel. Pour l’instant, on ne connaît pas encore ce que Vincent Labrune et les membres de la LFP vont réussir à faire pour trouver un nouveau diffuseur, même si forcément Canal+ semble le grandissime favori pour retrouver les grandes affiches de Ligue 1. Mais pour ceux qui s’étaient abonnés à Téléfoot et mis de côté Canal+, la pilule risque d’être dure à avaler sur le plan financier. Répondant à Olympique-et-Lyonnais.com, Maître Vincent Durand estime que la chaîne cryptée pourrait faire une fleur à ceux qui avaient cédé aux sirènes de Mediapro.

« On peut imaginer que Canal + doit se racheter car ils n’ont pas été très loyaux eux non plus lors de la rupture du contrat à la fin de la saison dernière. On peut considérer qu’ils vont vouloir redorer leur blason. Ils vont peut-être dire aux abonnés de Mediapro, rejoignez-nous et on vous fait une remise à condition que vous vous abonniez pendant 2 ans. Il y a également ceux qui étaient abonnés à Téléfoot et à Canal+. Ils ont perdu un abonnement mais cela ne leur coutera pas plus cher », explique l’avocat spécialisé, qui estime que C+ est le grandissime favori, même si la LFP doit se blinder juridiquement pour éviter les contestations lorsqu’elle va revendre les droits TV récupérés de Mediapro. Car il est désormais acquis ou presque que cette fois il n'y aura pas un appel d'offres.