TV ‍: Ecran noir sur DAZN, la date du 18 mai annoncée

Dans : Ligue 1.

Par Quentin Mallet

Le football français traverse une crise des droits TV sans précédent. Les tensions avec DAZN sont de plus en plus importantes, à tel point qu’une rupture de contrat entre la LFP et le diffuseur officiel du championnat de France de Ligue 1 pourrait avoir lieu beaucoup plus rapidement que prévue.

Cela n’a échappé à personne : la relation entre la Ligue de football professionnel (LFP) et DAZN est arrivée à un point de non-retour. Vincent Labrune a convoqué un conseil d’administration exceptionnel afin d’expliquer aux présidents des clubs de Ligue 1 que le diffuseur officiel du championnat de France n’avait pas payé l’intégralité du versement de février. Un état de fait qui inquiète logiquement les intéressés. Laurent Nicollin (MHSC) avoue par exemple que l’année prochaine sera très compliquée pour son club si le football français ne sort pas rapidement de cette crise. A l’heure où les tensions ont atteint leur paroxysme, l’idée de stopper prématurément de l’accord avec DAZN en levant la clause de sortie en décembre prochain est devancée par une éventuelle rupture de contrat encore plus précipitée.

DAZN n'ira pas au bout, la LFP y réfléchit

🚨📺 Alors que la clause de sortie du contrat est activable en décembre prochain pour changer de diffuseur à l’issue de la deuxième saison, l’idée d’une éventuelle rupture de contrat plus tôt d'ici à la fin de saison 2024-2025 fait son chemin. @RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) February 13, 2025

DAZN a déjà payé la moitié de son versement du mois de février (35 millions d’euros brut) et a placé l’autre moitié en séquestre, le temps de mettre la pression à la LFP. La ligue est accusée par le géant anglais de ne pas lutter assez efficacement contre le piratage. Face à une telle situation, comment croire que les tensions s’apaiseront immédiatement une fois que le diffuseur britannique aura payé la partie restante ? En attendant, une idée prend progressivement forme à la ligue. Selon les informations d’Arthur Perrot, une rupture de contrat d’ici à la fin de la saison en cours avec DAZN est à l’étude.

Prendre une telle décision dès le coup de sifflet final de la saison 2024-2025 le dimanche 18 mai au soir permettrait d’attirer avec plus de précaution un nouveau diffuseur pour les exercices futurs. « On a en effet du mal à imaginer comment on pourrait s’inscrire sur la durée avec un partenaire qui te met le pistolet sur la tempe après seulement sept mois de collaboration », confie un président de club au journaliste de RMC Sport. La guerre est définitivement déclarée entre DAZN et la LFP et cela pourrait laisser un champ de bataille totalement vierge pour un nouvel arrivant dès la fin de la saison.