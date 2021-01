TV : Ecran noir pour OM-PSG ? Canal+ terrorise la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Dans moins d'une semaine on connaîtra le résultat de l'appel d'offre lancé par la Ligue de Football Professionnel pour les droits TV de la Ligue 1. Canal+ met une pression énorme.

C’est le 1er février à 12h que les candidats au rachat des lots des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 devront avoir remis leurs offres au siège parisien de la LFP. Pour l’instant, et même si forcément dans les coulisses les rumeurs doivent bruisser, rien ne filtre des possibles candidats, la seule certitude étant que Canal+ a déjà attaqué en justice cet appel d’offres. Tandis que le football français s’attend à un déficit supérieur au milliard d’euros en fin de saison, la vente des droits TV est le seul espoir d’éviter « un bain de sang ». Et c’est peu dire que les dirigeants des 20 clubs de Ligue 1 sont en stress absolu actuellement, car rien ne confirme que les offres seront colossales et surtout que les lots mis en vente trouveront tous un acheteur. Au point qu’un scénario catastrophe est toujours envisagé au sein de la Ligue de Football Professionnel.

OM-PSG pas diffusé à la télévision ?

Car la brutalité de Canal+ depuis plusieurs mois n’annonce pas vraiment une solution amiable. L’Equipe affirme en effet que si Maxime Saada a exigé un appel d’offres pour des raisons juridiques, il n’acceptera pas de négocier de gré à gré si cet appel d’offre est infructueux, le fameux lot des deux matchs de BeInSports étant un casus belli. Autrement dit, tant que la LFP refuse de reprendre et de remettre en vente ce lot, payé 330ME par saison par Canal+, la chaîne cryptée ne lâchera rien, quitte à devoir attendre la décision du tribunal de commerce de Paris, le 19 février et d’avoir un écran noir dès le 1er février et notamment pour le OM-PSG du 7 février. Si cela était le cas, nul doute que cette fois le foot tricolore serait dans le précipice.