TV ‍: Deux nouveaux consultants et une nouvelle émission, DAZN ne blague plus

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

DAZN continue de déployer ses efforts pour améliorer son traitement de la Ligue 1 avec le recrutement de deux nouveaux consultants et la création d’une nouvelle émission.

Massivement critiqué depuis plusieurs mois, DAZN s’efforce à améliorer son offre. Avec des promotions vertigineuses pour la fin de saison, mais également avec une amélioration du traitement éditorial de la Ligue 1. Un multiplex a par exemple été créé pour les matchs du dimanche après-midi, tout comme deux émissions avant et après le match du dimanche soir. Des efforts appréciés par les consommateurs, qui vont également se réjouir des derniers efforts de la plateforme anglaise avec le recrutement de deux nouveaux consultants et la création d’une nouvelle émission.

DAZN frappe fort, une offre à 7 euros par mois ! https://t.co/nlpkJHTSoe — Foot01.com (@Foot01_com) March 7, 2025

L’Equipe révèle que DAZN a fait appel à Gaël Clichy, ancien défenseur d’Arsenal, de Manchester City ou encore de l’Equipe de France ainsi qu’à Jimmy Cabot, qui a notamment joué à Lorient et à Angers, pour étoffer l’équipe de consultants. De plus, DAZN a annoncé la création d’un nouveau format avec l’émission « DAZN Confidentiel », un entretien longue durée avec un acteur de la Ligue 1. Pour sa première, c’est Adrien Rabiot qui s’est prêté au jeu, avec une interview de plus de 30 minutes réalisée par le consultant Benoît Cheyrou. Le format sera diffusé samedi à 20h, soit une heure avant l’affiche diffusée par la chaîne entre l’Olympique de Marseille et Lens. Petit à petit, DAZN tente de combler le retard accumulé sur la mise en avant de la Ligue 1. Ce qui ne déplaira pas aux consommateurs, très critiques et parfois à juste titre sur la qualité du traitement éditorial du championnat par le Netflix du sport.