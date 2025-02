TV ‍: DAZN pas au niveau, il supplie Canal+

Dans : Ligue 1.

La LFP est entrée en conflit avec DAZN puisque la plateforme britannique n'entend pas payer une partie de sa traite du mois de février. La chaîne se plaint du piratage et du manque de soutien des clubs. Pour Christophe Dugarry, c'est surtout DAZN qui n'est pas à la hauteur.

Quatre ans après le retrait surprise et brutal de Mediapro, la Ligue 1 voit encore son diffuseur se soustraire à ses obligations. A l'instar du groupe sino-espagnol en 2021, DAZN rechigne à payer les droits TV. La plateforme britannique proteste contre le manque de soutien des clubs et de la Ligue 1 dans sa bataille contre le piratage alors qu'elle ne possède que 500 000 abonnés. En outre, elle n'apprécie pas que les clubs l'empêchent de réaliser des reportages en interne. Une bataille juridique démarre car la LFP ne peut se permettre de perdre les millions d'euros dus dans un contexte de crise économique en Ligue 1.

La LFP ne sait pas choisir ses chaines

Beaucoup d'observateurs pointent du doigt la responsabilité de Vincent Labrune, lequel avait promis le milliard d'euros quand il a lancé l'appel d'offres pour les droits TV la saison dernière. Sur RMC, Christophe Dugarry a été plus mesuré concernant le président de la LFP. Pour l'ancien attaquant de Bordeaux et de l'OM, la Ligue 1 ne peut être diffusée que sur Canal+. En effet, son ancien employeur de 2007 à 2016 est le seul en France à pouvoir supporter les coûts des droits TV tout en assurant une couverture optimale des matchs. Ces deux aspects doivent devenir les priorités de la Ligue désormais.

« On a les pieds nickelés. Après Mediapro, on se retrouve avec DAZN. On se rend compte qu’il y a des problèmes juridiques aussi dans d’autres pays. En Allemagne, l’abonnement a commencé à 10 euros, ça a fini à 40 euros je crois (35 euros en réalité). Il y a un gros dépôt de plainte en Allemagne parce que les prix ont triplé sans explications. Raison de plus que le football, produit premium, soit vendu correctement. Vincent Labrune ne se soucie pas de la façon dont le football sera diffusé et comment les diffuseurs vont amortir leur achat. […] Labrune doit partir, pas maintenant, mais il devra. Le seul capable de faire les choses correctement c’est Canal+. Tout le monde veut que Canal+ revienne », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme. Malheureusement, à court terme, il semble impossible de revoir Canal+ à la table des négociations pour des raisons humaines comme économiques.