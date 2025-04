TV ‍: Daniel Riolo fait une annonce terrifiante

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le projet de création d’une chaîne de la Ligue prend du poids. Une solution intéressante pour Daniel Riolo, qui annonce toutefois un écroulement colossal des recettes pour les clubs dans un premier temps.

Le football français est sur le point de prendre un virage historique puisque la LFP pourrait créer dans les semaines à venir sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1. Le projet est plus que jamais d’actualité et c’est d’ailleurs pour cela que Nicolas de Tavernost a été recruté en tant que nouveau patron de la société commerciale de la Ligue. L’idée est de créer une chaîne diffusant l’intégralité du football français et qui pourrait être distribuée par Canal+ ou encore DAZN. Cette solution est peut-être la moins pire pour le football français selon Daniel Riolo, qui ne croit plus vraiment à un miracle avec un diffuseur traditionnel. Le journaliste de RMC a néanmoins insisté sur un point crucial : les clubs de Ligue 1 vont devoir faire face à une baisse historique des recettes liées aux droits TV dans un premier temps.

Selon le journaliste, il ne faut pas s’attendre à gagner plus de 150 à 200 millions d’euros au total dans un premier temps avec le lancement d’un tel projet, dont les effets bénéfiques pourraient se faire ressentir sur le plus long terme en cas de succès. « De Tavernost est arrivé, à mon sens, pour créer la chaîne de la LFP grâce à son expérience en TV et ses liens avec Canal+. Tout est réuni pour que l’on aille dans cette direction. Aujourd’hui, c’est la solution qui tient la corde. J’ai été assez vite convaincu que c’était la seule idée après la catastrophe avec DAZN, qui a été incapable de produire quelque chose de correct. Les gens n’ont pas été à Mediapro, ils n’ont pas été sur DAZN » a d’abord livré le journaliste dans l’After Foot avant de conclure.

Des droits TV historiquement bas pour la Ligue 1 ?

« Quand j’entends tout ce qui est dit, je continue de penser que ce n’est pas la solution idéale et que dans un premier temps, on ne pourra pas viser plus de 150 à 200 millions d’euros de droits TV. On sera dans des niveaux équivalents au Portugal et aux Pays-Bas. Ensuite, il faudra essayer d’atteindre des chiffres plus conséquents. Mais il faut d’abord redémarrer assez bas. Philippe Diallo doit sortir du bois, pour que tout le foot français soit sur cette chaîne : des vieux matchs des Bleus, la Ligue 2, le National, la Coupe de France et toute la Ligue 1 » a estimé Daniel Riolo, convaincu que le projet peut convaincre de nombreux consommateurs de s’abonner si le prix est correct. Mais les clubs vont devoir faire un nouvel effort colossal dans un premier temps, se distribuant un total de recettes historiquement bas.