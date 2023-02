TV : Angers - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Retombé dans ses travers du côté d'Auxerre le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais va une nouvelle fois tenter de relancer une bonne dynamique sur la pelouse d’Angers pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour Angers – OL ?

Alors que cette nouvelle journée de championnat se terminera dimanche soir avec un alléchant Classique entre l’OM et le PSG, Lyon se déplacera avant sur la pelouse du Stade Raymond Kopa d’Angers ce samedi 25 février à 17 heures. L’arbitre de cette rencontre sera Florent Batta.

Sur quelle chaîne suivre Angers – OL ?

Comme tous les matchs du samedi après-midi en Ligue 1, cette partie entre Angers et Lyon sera diffusée en exclusivité sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Angers – OL :

Bon dernier du championnat de France, avec dix points de retard sur le premier non-relégable, Angers a un pied en L2. Mais pour continuer à garder espoir, le SCO doit retrouver le goût de la victoire, que le club angevin n’a plus connu depuis septembre en L1. Pour cela, il faudra battre Lyon avec une cascade d’absents sachant qu’Abdel Bouhazama sera privé de Diony, El Melali, Fofana ou Kalla.

La compo probable d’Angers : Bernardoni - Valery, Hountondji, Blazic, Ghoulam - Abdelli, Capelle, Bentaleb, Doumbia - Sima, Niane.

Un peu remonté au classement après une série de bons résultats au cours des dernières semaines, l’OL a rechuté à Auxerre le week-end dernier (1-2). Désormais neuvième du championnat, à huit longueurs du Top 5, le club rhodanien n’a plus le droit à l’erreur s’il veut continuer à rêver d’Europe. Mais pour faire un bon résultat chez le SCO, Laurent Blanc devra composer sans Boateng, Aouar, Tolisso ou Gusto, blessés.

La compo probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba - Kumbedi, Caqueret, Thiago Mendes, Tagliafico - Cherki - Sarr, Dembele.

La décla d'avant-match :

Laurent Blanc, entraîneur de l'OL : « Ça va très bien. Contre Lens, on a souffert mais on a joué en équipe. C'était très positif. Par expérience, je savais que le match d'après allait être difficile. On avait dépensé beaucoup d'énergie. Notre équipe a des hauts et des bas. J'ai dit aux joueurs ce que je pensais. La seule tolérance que j'ai par rapport à ce groupe est qu'il est jeune. Ils apprennent. Ils doivent passer par là. On a voulu que cet effectif soit comme ça. Il faut accepter d'avoir fait de la place pour les jeunes. La solution sera peut-être de faire rentrer des jeunes qui amèneront leur talent. On doit faire progresser nos jeunes rapidement. Le seul moyen est qu'ils aillent sur le terrain. Nous ne sommes pas largués, en dehors des quatre premiers, mais tout le monde est à la recherche de points. Sur le long terme, il faut être capable d'être performant match après match. Le travail est long. Nous n'avons pas de patience ».