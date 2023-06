TV ‍: ACA-OM, PSG-Clermont, Nice-OL… Où suivre le multiplex de la 38e journée de L1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que les enjeux ne sont plus aussi nombreux que cela avant les derniers instants de cette saison 2022-2023 en Ligue 1, la 38e journée de championnat se disputera ce week-end.

Quelle heure pour le multiplex de la 38e journée de Ligue 1 ?

Comme la semaine dernière, tous les matchs de cette ultime journée de championnat se joueront en même temps. Tous les suiveurs du football français se donneront donc rendez-vous ce samedi 3 juin à 21 heures pour suivre le dénouement de cet exercice de L1.

Sur quelles chaînes suivre les matchs ?

Sacré champion depuis la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va soulever le trophée Hexagoal devant son public du Parc des Princes à l’issue de son dernier match contre le Clermont Foot. Une rencontre que le club de la capitale française tentera de remporter pour finir la saison sur une bonne note sur l’antenne de Canal+ Sport 360.

Derrière le PSG, Lens et l’OM vont compléter le podium du championnat de France dans cet ordre respectif, sachant que le RCL a creusé un énorme trou sur Marseille avant cette dernière journée. Malgré tout, Marseille tentera de finir sa saison avec une victoire contre le relégué Ajaccio, histoire que la sortie d’Igor Tudor se passe pour le mieux. Ce match entre l’ACA et l’OM se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo.

Comme pour l’OL, qui sera diffusé sur le Pass Ligue 1. Hors du jeu pour les places en Coupe d’Europe, Lyon tentera de terminer son exercice avec le sourire lors de son déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice.

Suspense total 🍿 pic.twitter.com/ezy5OiL2EC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 1, 2023

Concernant les autres matchs de cette ultime journée, la course pour l’Europe fera rage entre Lille (vs Troyes sur Amazon Prime Vidéo), Rennes (vs Brest sur Canal+ Foot) et Monaco (vs Toulouse sur Amazon Prime Vidéo). Tout comme la lutte pour le maintien, qui se disputera entre Auxerre, qui recevra Lens, et Nantes, qui devra l’emporter contre Angers en espérant un faux pas de l’AJA pour rester en L1. Deux rencontres à suivre sur le multiplex d’Amazon.

Le programme TV complet de cette 38e journée de L1 :

AC Ajaccio - Olympique de Marseille (sur Amazon Prime Vidéo)

FC Lorient - Strasbourg (sur Amazon Prime Vidéo)

AJ Auxerre - RC Lens (sur Amazon Prime Vidéo)

Paris Saint-Germain - Clermont Foot (sur Canal+ Sport 360)

FC Nantes - SCO Angers (sur Amazon Prime Vidéo)

Troyes - Lille OSC (sur Amazon Prime Vidéo)

Stade de Reims - Montpellier Hérault (sur Amazon Prime Vidéo)

Monaco - Toulouse FC (sur Amazon Prime Vidéo)

OGC Nice - Olympique Lyonnais (sur Amazon Prime Vidéo)

Stade Brestois - Stade Rennais (sur Canal+ Foot)