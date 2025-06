TV ‍: 100% de la Ligue 1 pour 200ME, le coup du siècle signé BeIN ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La Ligue 1 s’apprête à lancer sa nouvelle chaîne. Mais contrairement aux effets d’annonce du mois de mai, il n’y aura pas 100% des matchs sur cette chaîne puisque BeInSports reste dans la partie.

Le football français est sans aucun doute à un tournant de son histoire récente. Après les échecs Mediapro ou encore DAZN, la Ligue 1 s’apprête à lancer sa propre chaîne. Celle-ci était censé diffuser 100% des matchs, permettant ainsi aux consommateurs de retrouver toute la Ligue 1 à un seul endroit. Promesse non tenue puisque BeInSports va garder son match du samedi à 17 heures en échange de 80 millions d’euros par an payés aux clubs français. Un échec monumental selon Daniel Riolo, très pessimiste pour l’avenir de cette chaîne de la Ligue avant même que celle-ci voit le jour.

TV : Samir Nasri et une star de M6, la chaîne Ligue 1 frappe fort https://t.co/CYEIXSlhBf — Foot01.com (@Foot01_com) June 21, 2025

Le journaliste de RMC se demande même pourquoi BeInSports n’a pas proposé davantage pour diffuser tout le championnat, un deal qui aurait pu être gagnant-gagnant, permettant à la chaîne qatarie de redevenir la place centrale du football en France, et assurant dans le même temps un revenu garanti aux clubs de Ligue 1 qui se lancent dans l’inconnu avec leur nouvelle chaîne. « Après toutes ces semaines de négociations, on va déboucher sur la même chose (que la situation précédente). Les clubs ont eu la trouille de ne pas avoir d’oseille donc ils ont gardé BeIn en diffuseur à 78 millions d’euros par an (…) La Ligue a une base d’argent. Ils gardent ça de côté et ils se lancent dans un pari risqué, à savoir le huit matchs sur neuf sur la chaîne, avec Canal+ qui ne sera qu’un distributeur » explique le journaliste avant de conclure.

Daniel Riolo n'y comprend plus rien

« Donc je ne vois pas ce qui change avec la situation d’avant. On abandonne DAZN, comme on a abandonné Mediapro et Amazon. On va retrouver le même personnel avec un nouveau chef (…) Cette chaîne, on ne sait pas combien elle va coûter. Si c’est entre 15 et 20 euros, c’est mort, ça va dans le mur de la même façon. Je ne sais pas à quoi auront servis tous ces mois de négociations. Une question que je me pose, c’est pourquoi BeInSports qui paie 80 millions pour un match, n’a pas mis 200 ou 250 millions pour tout prendre ? Ca aurait rapporté plus aux clubs. Je ne comprends rien à ces négociations qui ont débouché sur rien » a analysé le consultant de l’After Foot, très déçu de l’issue des négociations menées par Nicolas de Tavernost et qui redevient tout d’un coup très pessimiste pour l’avenir de notre championnat.