Troyes - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

La vraie mauvaise nouvelle c'est que ce farfelu sans froc de Fonseca soit encore l'entraineur de l'OL qui nous a fait subir une fois encore une humiliation devant la France entière en ressemblant à des U15 face à une équipe moyenne sur plusieurs défaites consécutives. Vivement que cette bactérie dégage de notre club. Encore un match important où cette brêle fait des choix de merde sans pouvoir amener de la grinta et une envie de surpassement dans la tête de son effectif et une lecture de match encore une fois médiocre. Et que dire une fois encore de l'intouchable Tolisso qui avec n'importe quel autre entraineur digne de ce nom serait régulièrement sur le banc ou sorti depuis bien longtemps et qui dit en interview "on a pas bien comprit les consignes du coach". Le gars il pense à jouer aux échecs dans un match pour la 1ère place face à une équipe en plein doute. Comme disait Govou ça doit avant tout se jouer sur la pression sur l'adversaire, montrer l'envie de faire mal avant de chercher à intellectualiser le jeu. D'autant plus que cette brêle frileuse n'a rien dans la tête.