Trophées UNFP : PSG, OL, LOSC... L'équipe type de la saison en L1 !

Dans : Ligue 1, PSG, OL, LOSC, RCSA.

Avant de savoir qui sera élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, l’UNFP a révélé son équipe type. Parmi les onze joueurs présents, le Paris Saint-Germain est le club le mieux représenté avec six joueurs (Marquinhos, Thiago Silva, Verratti, Di Maria, Mbappé, Neymar). Mendy et Ndombele font honneur à l’OL, alors que Maignan (LOSC) garde le but. Enfin, Lala (Strasbourg) et Pépé (LOSC) occupent le couloir droit de cette équipe type de la Ligue 1 2018-2019.