Trophées UNFP : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de la saison !

Par Alexis Rose

Pour clôturer la cérémonie des Trophées UNFP, c’est Thierry Henry qui a eu la lourde tâche de donner le nom du meilleur joueur de la saison 2021-2022 en Ligue 1. Et sans surprise, l’heureux élu n’est autre que Kylian Mbappé ! Déjà lauréat en 2019 et en 2021, l’attaquant du Paris Saint-Germain est logiquement récompensé de sa très belle saison en championnat, lors de laquelle il a marqué 25 buts et délivré 17 passes décisives. Le champion du monde français devance Wissam Ben Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (Lyon), Dimitri Payet (Marseille) ou Martin Terrier (Rennes). Reste maintenant à savoir si ce trophée en L1 sera le dernier de Mbappé ou pas, sachant que son avenir au PSG reste toujours incertain…