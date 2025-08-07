Trophée Kopa ‍: 3 joueurs de Ligue 1 en course

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'Equipe a révélé ce jeudi midi la liste des joueurs en lice pour le trophée Raymond Kopa qui récompense le meilleur espoir âgé de moins de vingt et un ans au 31 décembre de l'année civile. Dans cette liste, on trouve trois joueurs de Ligue 1, dont deux sont au PSG.

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa masculin : Ayyoub Bouaddi (LOSC), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Désiré Doué (PSG), Estevao (Palmeiras puis Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth puis Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Joao Neves (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelone), Kenan Yildiz (Juventus). Le lauréat sera connu lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 22 septembre prochain.