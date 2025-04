Sondage ‍: Les Français toujours plus accros à la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Alors que son image a parfois souffert, le football garde une très belle cote de popularité dans l’Hexagone. De nombreux Français sont toujours de grands fans du ballon rond, et plus particulièrement de la Ligue 1 pourtant si critiquée.

Non, la France ne boude pas le football. Bien au contraire ! D’après l’enquête réalisée par la Ligue de Football Professionnel et Foot Unis avec IPSOS, le ballon rond reste le sport numéro un dans l’Hexagone. Le niveau d’intérêt record (46%) enregistré la saison dernière n’a pas bougé et suffit largement pour devancer le rugby (40%) qui perd un point. Pour sa place de leader conservée, le football peut remercier les moins de 35 ans qui le plébiscitent à 57% (+2), loin devant le tennis (43%).

La Ligue 1 a toujours la cote

Et lorsque l’on parle de football, les compétitions françaises en font largement partie. Si l’intérêt pour la Ligue des Champions augmente (28%, +4), 40% des Français attirés par le rectangle vert font de la Ligue 1 leur tournoi préféré. Mieux, 74% d’entre eux incluent la Ligue 1 dans leur top 3, contre 68% pour la Ligue des Champions. On comprend que les fans de football en France continuent de suivre leurs équipes respectives. A ce sujet, on apprend qu’un peu moins de trois Français sur 10 soutiennent une écurie de Ligue 1 ou de Ligue 2 cette saison, ce qui représente 17,8 millions de personnes ! Il s’agit du deuxième meilleur total historique.

Preuve que les nombreuses critiques, incidents et polémiques ne dégoûtent les amoureux de notre sport favori. Certains auraient pu tourner le dos au football qui, toujours d’après cette enquête, subit une légère baisse (-2) au niveau de son image. Mais avec un pourcentage à 41%, le ballon rond parvient tout de même à garder un niveau stable sur les sept dernières années.