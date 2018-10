Semaine noire pour Bordeaux, qui chute sans démériter contre Nice

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OGCN.

Matmut Atlantique

Bordeaux - Nice : 0-1

But pour Nice : Saint-Maximin (55e)

Après s’être incliné à Montpellier puis face au Zénith, les Girondins de Bordeaux ont perdu leur troisième match de la semaine, contre Nice (0-1).

La première mi-temps était globalement dominée par les Aiglons, qui se procuraient plusieurs occasions par Balotelli (15e, 18e), Barbosa (24e) ou encore Tameze (40e). Mais les hommes de Patrick Vieira manquaient cruellement d’efficacité et ne profitaient pas du manque de fraicheur physique des Girondins de Bordeaux.

Un problème rapidement résolu en seconde période, avec le joli but de Cyprien, servi dans un timing parfait par Saint-Maximin (55e, 0-1). La suite du match était alors une attaque-défense avec des Girondins maîtres du jeu, mais qui ne parvenaient pas à égaliser malgré quelques tentatives de Karamoh et de Kamano. Au classement, le Gym réalise la grosse opération en remontant à la 10e place, tandis que Bordeaux reste scotché deux strapontins plus haut.