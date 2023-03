Samba sauve Lens dans le derby du Nord

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

26e journée de Ligue 1

Le Racing Club de Lens et le Lille OSC font match nul 1-1

But pour le RC Lens : Fonte (41e, csc)

But pour le LOSC : David (69e)

Pas de vainqueur dans le derby du Nord. Ce samedi, le Racing Club de Lens a concédé le match nul à Bollaert face au LOSC (1-1). Les Sang et Or avaient pourtant réussi une première période intéressante et riche en intensité. A peine quelques secondes de jeu et le centre-tir de Fofana obligeait le gardien Chevalier à intervenir une première fois !

Lille, bien que dominé, aurait pu calmer le public de Bollaert si Bamba avait remporté son duel face à Samba. Mais logiquement, c’est Lens qui ouvrait le score avant la pause grâce au but contre son camp de Fonte (1-0, 41e). Autant dire que les Dogues pouvaient craindre une marée lensoise au retour des vestiaires. Mais ce sont bien les visiteurs qui prenaient peu à peu le contrôle de la partie.

Samba héroïque !

On n’était donc pas surpris de voir David (1-1, 69e) égaliser malgré deux beaux arrêts de Samba sur la même action ! Le gardien du Racing était encore héroïque devant André, Cabella et surtout Zhegrova qui doit encore se demander comment le portier a pu détourner sa frappe dans le temps additionnel ! Samba permet ainsi à Lens de conserver le point du nul. Mais ce résultat n’arrange aucun des deux rivaux dans la course au podium.