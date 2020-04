Reprise de la L1, une tentative de truquage du vote des joueurs ?

Dans : Ligue 1.

Afin d'avoir l'avis des footballeurs de Ligue 1 sur la reprise du Championnat, l'UNFP a procédé à un vote...mais doit tout vérifier en raison d'une fin de scrutin étrange.

Le syndicat des footballeurs professionnels (UNFP) est au premier plan à cet instant de la saison, la situation entre les clubs et les joueurs étant évidemment très complexe en raison de l’arrêt complet des compétitions. Et si Philippe Piat et Sylvain Kastendeuch, les deux dirigeants de l’UNFP ont déjà trouvé un accord avec les clubs sur des questions salariales, ils ont souhaité avoir l’avis des joueurs sur la possible reprise de la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Un vote a donc été lancé jeudi et les premiers résultats ont vite montré que dans une immense majorité les footballeurs ne sont pas favorables à une reprise en juin si des conditions drastiques sur le plan de la sécurité sanitaire ne sont pas respectées.

Les joueurs ont aussi été interrogés, via un vote à choix multiples, sur le classement si la saison en restait là ou s’il fallait supprimer les montées et les descentes. Tout cela est plutôt intéressant sur le papier, l’avis des footballeurs étant décisif. Sauf que l’UNFP a constaté que vendredi matin, des votes se sont répétés de manière trop rapide pour coller avec la réalité. « Un surprenant afflux de réponses, vendredi matin, a contraint les organisateurs à mettre un terme à cette consultation sous peine de douter de l'authenticité des formulaires réceptionnés (plusieurs votes pour une personne dont l'accès à l'ordinateur aurait été possible ou par une récupération du lien internet par autrui à des fins malveillantes) », explique ce samedi L’Equipe. Reste à savoir qui pourrait avoir intérêt à vouloir biaiser les résultats de ce qui n'est qu'un sondage, important certes, mais sans effet direct.