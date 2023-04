Rennes gifle Reims et lance son sprint final

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

31e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais bat le Stade de Reims 3-0

Buts pour le Stade Rennais : Doku (9e, 19e), Theate (68e)

Après deux défaites consécutives, Rennes retrouve le sourire. L’équipe entraînée par Bruno Genesio a nettement dominé le Stade de Reims (3-0) au terme d’une prestation aboutie. Malgré une entame plutôt équilibrée, Doku (1-0, 9e) ne tardait pas à donner l’avantage aux siens après une belle accélération plein axe. Un début de match idéal pour des Rennais efficaces et rapidement à l’abri, toujours grâce à Doku (2-0, 19e), qui profitait d’une offrande de Meling.

Theate buteur chanceux

Reims n’y était plus et sans le poteau trouvé par Ugochukwu, le score aurait été plus sévère avant la pause. Les hommes de Will Still tentaient bien de réagir en début de deuxième période. Mais leur temps fort ne durait pas. Les Rouge et Noir reprenaient le dessus et touchaient le poteau sur le coup franc de Bourigeaud, avant le but du défenseur central Theate (3-0, 68e), plutôt chanceux sur sa frappe. Avec cette belle réaction, Rennes reprend provisoirement la cinquième place de Ligue 1 et se replace dans la course à l’Europe.