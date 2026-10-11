Rennes - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Haaland confirme avoir un gros faible pour le PSG

Tes commentaires ne sont que du bla bla bla et des âneries. Pour le PSG, il y a eu des contrats de sponsoring surévalués et le PSG a été sanctionné par l'UEFA pour ça et la valeur de ces contrats avait été réduite, mais il n'y avait rien de dissimulé et à aucun moment le PSG n'a commis des infractions telles que celles reprochées à Manchester City : Dissimulation d'investissements directs des propriétaires émiratis en les faisant passer pour des contrats de sponsoring artificiels, rémunérations occultes versées à des entraîneurs (comme Roberto Mancini) en dehors des contrats officiels et refus répété de coopérer avec l'enquête de la PL, etc... Et Mr le Juge Sergio33 connaît tous les éléments du dossier, il a déjà anticipé le procès et a déjà condamné Hakimi. Tu ne sais parler qu'avec ta haine et ta bêtise qui ne sont plus à démontrer. Pauvre crétin.