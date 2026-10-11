Rennes - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Comme d'hab c'est contesté uniquement parce que c'est au bénéfice du PSG. Si on ne siffle plus les coudes décollés qui de surcroit font un mouvement plus qu'intentionnel. Changeons de règles.
Moui enfin grâce à l'entrée des titulaires. J'espèrz que certains vont élever leur niveau surtout en défense où ça ne tebait pas du tout la route et ce n'était que Le Mans en face.
C'est vrai j'ai été trop gentil... Merci de rectifier 👍
Tes commentaires ne sont que du bla bla bla et des âneries. Pour le PSG, il y a eu des contrats de sponsoring surévalués et le PSG a été sanctionné par l'UEFA pour ça et la valeur de ces contrats avait été réduite, mais il n'y avait rien de dissimulé et à aucun moment le PSG n'a commis des infractions telles que celles reprochées à Manchester City : Dissimulation d'investissements directs des propriétaires émiratis en les faisant passer pour des contrats de sponsoring artificiels, rémunérations occultes versées à des entraîneurs (comme Roberto Mancini) en dehors des contrats officiels et refus répété de coopérer avec l'enquête de la PL, etc... Et Mr le Juge Sergio33 connaît tous les éléments du dossier, il a déjà anticipé le procès et a déjà condamné Hakimi. Tu ne sais parler qu'avec ta haine et ta bêtise qui ne sont plus à démontrer. Pauvre crétin.
Erling Haaland est intelligent... il ne risquera pas de partir dans un club qui risque la même chose que Manchester City. Dailleurs... Achraf Hakimi risque de ne pas être au PSG pendant un bon moment après son procès pour viol.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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