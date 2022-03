Reims - OL : À quelle heure et sur quelle chaîne pour voir ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir validé son ticket pour les quarts de finale de l’Europa League jeudi, l’Olympique Lyonnais va tenter de retrouver le sourire en Ligue 1 face à Reims.

Quelle heure pour regarder Reims - OL ?

En attendant sa double confrontation contre West Ham en quarts de finale de la C3 en avril prochain, Lyon va pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat. Lourdement défait contre Rennes le week-end passé (1-4), l’OL va devoir faire un bon résultat face à Reims pour continuer à croire à l’Europe. Ce Reims-Lyon se jouera d’ailleurs ce dimanche 20 mars à 17h05 au Stade Auguste Delaune. L’arbitre sera Johan Hamel.

𝘘𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧' 𝘭𝘦 𝘫𝘦𝘶𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘪𝘳 👉 𝘛𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 𝘭𝘦 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘳𝘦𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘵𝘪𝘯 💪



Une partie du groupe retrouvait le chemin de l'entraînement ce matin pour préparer le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims en @Ligue1UberEats, dans deux jours ! 👊🔴🔵#SDROL pic.twitter.com/0RSMiTkBWB — Olympique Lyonnais (@OL) March 18, 2022

Sur quelle chaîne suivre Reims - OL ?

Cette semaine encore, l’Olympique Lyonnais sera diffusé sur l’antenne de Canal Plus, vu que ce match comptant pour la 29e journée de L1 sera retransmis par Canal+ Sport.

Les compos probables de Reims - OL :

Dans une bonne passe, avec deux victoires lors des trois dernières journées, Reims s’est donné beaucoup d’air sur la zone rouge, désormais située à plus de dix points. Mais ce n’est pas pour autant que l’équipe d’Oscar Garcia va se la couler douce pour la fin de saison. Bien au contraire même, vu que Reims a bien envie de mettre l’OL à son tableau de chasse. Mais le SDR devra quand même faire sans Doumbia, Ekitike, Gravillon ou Touré.

La compo probable de Reims : Rajkovic - Busi, Faes, Abdelhamid - Flips, Munetsi, Matusiwa, Konan - Kebbal, Zeneli, Donis.

Dixième du championnat, Lyon se situe désormais à neuf points du podium et de Nice. Autant dire que les Gones n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent continuer à croire en la Ligue des Champions via la L1. Pour entamer sa folle remontée vers les sommets, Lyon va devoir gagner à Reims. Sauf que pour cette rencontre, Peter Bosz sera privé de Boateng, Cherki ou Diomandé.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Toko Ekambi, Ndombele, Caqueret, Faivre - Paqueta - Dembélé.