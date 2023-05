Reims bat Lille, Monaco et l'OL adorent

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

34e journée de Ligue 1

Stade Auguste-Delaune

Reims bat Lille : 1 à 0

But : Munetsi (21e) pour Reims

Après la défaite de Rennes à Nice, le LOSC pouvait faire le break dans la course à l'Europe. Mais Lille est tombé face à une formation de Reims qui renoue avec la victoire après trois défaites.

Dans la bataille pour le dernier ticket européen, l'Olympique Lyonnais pourrait être le grand gagnant en cas de victoire dimanche contre Montpellier. En effet, ce samedi, après Rennes, tombé à Nice (2-1), c'est Lille qui a fait les frais du regain de forme de Reims. Il est vrai que la formation de Still restait sur trois défaites avant de recevoir le LOSC à Delaune, et forcément les supporters champenois attendaient mieux. Et ils n'ont pas été déçus puisque c'est logiquement que Munetsi ouvrait le score (1-0,21e). Le Stade de Reims poussait et pensait avoir doublé la mise par Ito, mais ce dernier était finalement signalé hors-jeu après intervention de la VAR.

⚽️ BUUUUT ! Quoi de mieux qu'un but pour fêter une prolongation ?! @MarshallMunetsi est bien placé dans la surface pour reprendre un second ballon. C'est au foooooooooond 🔥👏#SDRLOSC 1-0 | 21' — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 6, 2023

Après la pause, Lille revenait avec de meilleures intentions, et la VAR se mettait encore en action, Jonathan David tombant dans la surface, ce qui ne donnait finalement pas lieu à un penalty (60e). Le LOSC insistait, et Bamba butait sur Diouf (73e), le gardien rémois évitant l'égalisation. Le match était animé, mais Reims tenait bon sa victoire (1-0), ce qui lui permet de remonter dans la première partie du classement. Pour le LOSC, cette défaite est d'autant plus rageante que les Nordistes pouvaient passer devant Monaco à la 4e position. A la place, Lille reste sous la menace de Rennes et peut-être de Lyon.