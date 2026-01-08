ICONSPORT_281658_0001

PSG - OM : Les compos (19h00 sur Ligue 1+)

Ligue 108 janv. , 18:15
parQuentin Mallet
48
PSG :
Chevalier - Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
OM :
Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Emerson - Greenwood, Paixao - Gouiri.
48
Derniers commentaires

je n'ai regardé que le dernier quart d'heure, je pense avoir bien fait. Que le meilleur gagne.

Ramos jamais faut le vendre c'est le Dieu des super sub

Bé d'après les stats ces 17 tirs chacun et 6 tirs cadrés de chaque côté... donc dire que ce sont leurs 2d occaz...

le sens du timing mon ami

Doué tres décevant....il plombe le match. L'arbitre nous a tué et le scénario était annoncé pour maintenir le suspens et vendre la ligue . On aurait dû gagner aisément avec un arbitrage normal.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

