PSG-OM et Montpellier-ASSE jugés mercredi

Par Claude Dautel

Après une pause d'une semaine, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va se pencher mercredi sur deux dossiers chauds de la Ligue 1, à savoir l'affaire des banderoles de PSG-OM et le match MHSC-ASSE arrêté à Montpellier.

Les affaires reprennent et la prochaine réunion de la commission de discipline de la LFP, prévu ce mercredi 2 avril, va être très largement suivie. En effet, les gendarmes du football français vont devoir prendre des décisions au sujet de deux matchs de la 26e journée de Ligue 1, deux rencontres programmées juste avant la trêve internationale. Il faudra d'abord décider ce qu'il advient des banderoles et des chants injurieux contre la famille Rabiot lors du match PSG-OM au Parc des Princes. Si le Paris Saint-Germain peut toujours avancer que tout a été fait pour éviter ces messages à l'encontre de l'ancien parisien et de sa famille, puisque le PSG a multiplié les sms, mails et autres messages à ses supporters avant la rencontre, le fait est que le Collectif Ultras Paris n'a pas tenu compte de cette demande. Alors que Véronique et Adrien Rabiot, soutenu par l'OM, ont porté plainte, cette décision sera forcément attendue et commentée.

L'ASSE compte sur ses trois points

Plainte déposée contre X et bientôt contre le PSG par Véronique Rabiot https://t.co/CEkIbFa7OQ — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2025

Autre décision d'importance, celle qui va décider de l'avenir du match MHSC-ASSE. Cette rencontre avait été stoppée à l'heure de jeu alors que les Verts menaient 2 à 0 à la Mosson dans un match importantissime dans la course au maintien. Des Ultras de Montpellier avaient semé le chaos, déclenchant un début d'incendie dans leur tribune, ce qui avait poussé les autorités à stopper définitivement le match. Tandis que l'AS Saint-Etienne estime avoir match gagné, du côté de Montpellier, on pense que la rencontre devrait reprendre et se terminer, sachant que l'ASSE évoluait à dix au moment de l'interruption. Compte tenu des résultats du week-end, les Verts ont encore plus besoin d'une victoire dans cette rencontre, reste à savoir si cela sera sur tapis...vert ou pas.