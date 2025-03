PSG-OM 2-0, Jérome Rothen a déjà vu le match

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Peu d’observateurs voient l’OM réaliser l’exploit ce dimanche sur la pelouse du PSG. Au contraire, beaucoup prédisent l’enfer et une défaite lourde pour le club phocéen. Jérôme Rothen est beaucoup plus mitigé.

Malgré la deuxième place de l’Olympique de Marseille au classement, le Classique de cette 26e journée de Ligue 1 paraît totalement déséquilibré. Il faut dire que le Paris Saint-Germain est dans une forme incroyable, avec une qualification face à Liverpool pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur sa pelouse face à ses supporters, le club parisien voudra continuer d’impressionner en infligeant au rival marseillais une défaite sur un score fleuve. Beaucoup d’observateurs prédisent d’ailleurs une énorme déconvenue pour les hommes de Roberto De Zerbi. Ce n’est pas le cas de Jérôme Rothen. Même s’il voit le PSG finir par s’imposer au Parc des Princes, l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’ estime que Marseille est capable de tenir Paris en échec pendant au moins une mi-temps.

Un PSG-OM plus accroché que prévu ?

Selon lui, l’écart annoncé ne sera pas si immense que cela ce dimanche soir. « Je suis un peu plus mitigé (sur le carton du PSG). Je vois une victoire de Paris, mais par contre je vois un match un peu plus serré. Je vois Marseille s’accrocher, rivaliser pendant une mi-temps avec le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas beaucoup de buts et un match qui se décante en deuxième mi-temps. Je dirais une victoire du PSG en deuxième mi-temps avec deux buts d’écart » a analysé le consultant de RMC, pour qui un succès des Parisiens sur le score de 2-0 serait donc logique. Reste maintenant à voir si Roberto De Zerbi et les joueurs de l’Olympique de Marseille, battus par Lens à la surprise générale la semaine dernière, sont capables de créer un exploit en rivalisant sur la durée d’un match avec le PSG. Au vu de la forme actuelle des deux équipes, il s’agirait sans conteste d’une immense surprise.