PSG, OL, Rennes… Les talents de L1 mondialement reconnus

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football (CIES) a dévoilé le classement des jeunes les plus prometteurs dans 75 championnats du monde entier. Résultat, plusieurs talents de Ligue 1 obtiennent un classement honorable.

La Ligue des Talents porte bien son surnom. Depuis de nombreuses années, la Ligue 1 est effectivement réputée pour la qualité de ses jeunes. Ce n’est pas un hasard si les clubs étrangers viennent régulièrement piocher dans notre championnat. Cette tendance se vérifie dans la dernière lettre hebdomadaire du CIES. En effet, l’Observatoire du football a dévoilé son classement des jeunes les plus prometteurs dans 75 pays du monde entier. Une hiérarchie basée sur les joueurs de moins de 20 ans « ayant acquis le plus d’expérience de jeu lors de la dernière année ».

New @CIES_Football ⚽ Weekly Post presents the 20 most promising U20 players per position as per the exclusive relative experience method 😁 #Gavi highest score overall; full lists 👉 https://t.co/oEXAABzXHq pic.twitter.com/3L6togJsiE