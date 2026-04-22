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PSG - Nantes : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 122 avr. , 18:10
parClaude Dautel
0
Compo du PSG
Safonov, Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo, Zaïre-Emery, Joao Neves, Dro, Doué, Kvaratskhelia, Doué
Compo du FC Nantes
Lopes, Guilbert, Ali Yousuf, Cozza, Acapandie, Machado, Sissoko, Leroux, Lepenant, Mohamed, Abline
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Derniers commentaires

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

une semaine entre la plainte et le jugement? il a un pote juge au Brésil Johnny

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Du site... je ne crois pas... mais plus intelligent que toi... au vu de ce que tu dis... tout le monde peut le penser. ^^

PSG : Luis Enrique a un énorme doute et c'est rare

L annee prochaine on prend bouaddi et manu koné au milieu et en def tati de nantes et ordonez et affaire réglée . ( alvarez pour l attaque ).

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

tu as raison tu es trop intelligent pour être sur ce site!!! Tu devrais d'ailleurs dégager ça ferais du bien a du monde^^

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Quand je vois ce sondage... j'imagine bien les supporters du PSG et ceux de l'OM cliquer sur "Oui". Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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