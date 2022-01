PSG - Brest : A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en live

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le PSG, qui n'avance plus vraiment en Ligue 1, doit impérativement se relancer contre Brest afin de reprendre ses distances en tête de la Ligue 1.

Quelle heure pour regarder PSG - Brest ?

Ce match entre Paris et Brest se jouera ce samedi 15 janvier à 21 heures. Sur la pelouse du Parc des Princes, Mikaël Lesage sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Brest ?

Cette rencontre comptant pour la 21e journée de Ligue sera diffusée sur Canal+ Décalé, comme tous les matchs du samedi soir.

La décla du coach

Pochettino sur l’importance de bien lancer l’année au Parc des Princes

« C’est important de bien démarrer au Parc des Princes. Les entraînements se font dans une bonne ambiance, beaucoup d’implication des joueurs. C’est très important de repartir avec la victoire. L’équipe c’est un système ouvert à l’amélioration. L’équipe doit s’améliorer dans tous les aspects du jeu. Le groupe va bien, je suis content car tout le monde a bien travaillé de manière très intense. On veut retrouver la victoire et je suis confiant pour la réception de Brest ».

Les compos probables de PSG - Brest :

Pour ce match contre Brest, Mauricio Pochettino sera privé de nombreux joueurs. Si Lionel Messi est incertain à cause d’un retour de Covid, le PSG devra faire sans Neymar (infirmerie), Di Maria, Danilo, Donnarumma, Kurzawa, Draxler (Covid), ou Hakimi et Gueye (CAN). Autant dire que Paris ne pourra pas encore aligner son équipe-type, même si un joueur comme Kylian Mbappé sera quand même de la partie.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Paredes, Verratti - Wijnaldum, Icardi, Mbappé.

Pour ce match de gala à Paris, Michel Der Zakarian sera aussi privé de plusieurs éléments, comme Belkebla, parti à la CAN, ou Del Castillo, blessé à l’aine. Suite à sa lourde défaite contre Nice la semaine passée (0-3), le SB 29 aura à coeur de réagir contre le leader du championnat de France. Tout cela avec une équipe plus ou moins complète.

La compo probable de Brest : Bizot - Pierre Gabriel, Chardonnet, Herelle, Duverne - Faivre, Agoumé, Lasne, Honorat - Le Douaron, Mounié

Michel Der Zakarian (entraîneur de Brest)

« Le Paris Saint-Germain est au-dessus de tout le monde. Ils ont de grands joueurs, ils sont critiqués par moments parce qu'ils ne font pas toujours ce qu'il faut, mais ils ont des joueurs de talent et ils peuvent battre n'importe qui facilement. Ils écrasent tout le monde. S'ils nous laissent l'opportunité de marquer et qu'ils ne défendent pas bien, à nous de bien utiliser le ballon. La semaine dernière, Lyon a bien défendu et bien contré. Ils auraient pu mener 2-0, mais ils ont été rattrapés... Pareil pour Lorient avant la trêve. Si on a les opportunités contre Paris, il faut concrétiser, sinon derrière ils se rattrapent »