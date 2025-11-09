ICONSPORT_276732_0110

Pénalty, faute, but, l’arbitrage d’OL-PSG fait hurler

Ligue 109 nov. , 21:40
parGuillaume Conte
Beaucoup de décisions arbitrales litigieuses autour de la première période entre l’OL et le PSG ce dimanche soir. Cela s’est enchainé autour de Benoit Bastien au coeur de cette première période avec un corner pour l’OL sur lequel Zabarny tente de mettre la main en hauteur, et effleure le ballon. Pas suffisant pour un pénalty que les Lyonnais réclamaient. Et peu après, sur le deuxième but du PSG, Tessman perd un ballon capital au coeur du jeu sur lequel les Lyonnais réclament une faute. S’il y a bien un contact par derrière, cela n’a visiblement pas été suffisant pour alerter la VAR et faire revenir sur cette décision de laisser jouer de la part de M. Bastien. 

Enfin, sur une action chaude dans la surface parisienne, Tagliafico a devancé Lee et a trouvé le poteau sur une reprise en bout de course. Mais sur l’action le Sud-Coréen pensait taper le ballon, et tape dans la jambe du capitaine d’un soir de l’OL. Les commentateurs de Ligue 1+ se sont étonnés que les arbitres ne s’attardent pas plus sur cette action, qui a vite été réglé. En tout cas, comme la « ref cam » le montre, Benoit Bastien a beaucoup de travaille ce dimanche soir. Et il n’y a qu’une première période de jouée. 
Derniers commentaires

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

ta connerie on sait tous ou elle finira , pour en revenir a l'action , tu ne vas pas dire qu'il n'y avait rien , là , c'est rouge et pénalty et ce n'est ps moi qui le dit , donc arrête de nous bassiner et va repeindre la tour Eiffel , ça t'occupera

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

nul mais pas pour tout le monde , le psg passe toujours au travers

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

c'est pour ca que l'arbitre aurait du siffler. tu peux pas me dire qu'il a rien a siffler la.. quoi que si tu peux t'es parisiens

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

va donc te faire soigner , espèce de simplet

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

Quelqu'un peut me dire comment on fait pour bloquer cet âne d'Kvaracadabra, merci

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading