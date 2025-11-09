Pénalty, faute, but, l’arbitrage d’OL-PSG fait hurler





Beaucoup de décisions arbitrales litigieuses autour de la première période entre l’OL et le PSG ce dimanche soir. Cela s’est enchainé autour de Benoit Bastien au coeur de cette première période avec un corner pour l’OL sur lequel Zabarny tente de mettre la main en hauteur, et effleure le ballon. Pas suffisant pour un pénalty que les Lyonnais réclamaient. Et peu après, sur le deuxième but du PSG, Tessman perd un ballon capital au coeur du jeu sur lequel les Lyonnais réclament une faute. S’il y a bien un contact par derrière, cela n’a visiblement pas été suffisant pour alerter la VAR et faire revenir sur cette décision de laisser jouer de la part de M. Bastien.

Tweet not found The embedded tweet could not be found…

Enfin, sur une action chaude dans la surface parisienne, Tagliafico a devancé Lee et a trouvé le poteau sur une reprise en bout de course. Mais sur l’action le Sud-Coréen pensait taper le ballon, et tape dans la jambe du capitaine d’un soir de l’OL. Les commentateurs de Ligue 1+ se sont étonnés que les arbitres ne s’attardent pas plus sur cette action, qui a vite été réglé. En tout cas, comme la « ref cam » le montre, Benoit Bastien a beaucoup de travaille ce dimanche soir. Et il n’y a qu’une première période de jouée.