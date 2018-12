Oubliez les blessures, Abou Diaby revient plus fort que jamais

Dans : Ligue 1.

Mais que devient Abou Diaby ? Depuis un match à Guingamp (2-1) le 21 août 2016, le milieu de terrain a totalement disparu de la circulation.

Après son expérience ratée à l’Olympique de Marseille (2015-2017), toujours à cause de ses blessures à répétition, l’international français a pris une décision forte. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre a mis sa carrière entre parenthèses pour renforcer son corps. Résultat, même si son travail n’est pas totalement terminé, Diaby semble déjà satisfait de ses progrès.

« Je me suis fixé l’idée de me rééduquer sur un an afin de trouver preneur. Il était temps pour moi de me mettre hors circuit, a confié le natif d’Aubervilliers à la chaîne RTI en Côte d’Ivoire. Grâce à la rééducation, je veux retrouver une santé qui me permettra de remonter sur les terrains et d’être performant à nouveau. Ce temps était nécessaire. C’est vrai qu’en tant que footballeur, ça peut engendrer de la frustration, mais je pense que, là, c’était la meilleure solution pour moi. »

2019, l’année de Diaby ?

« Je voulais dans un premier temps retrouver un équilibre au niveau de mon corps, après toutes mes blessures aux chevilles. Il fallait aussi travailler sur tout ce qui est cicatrices liées à mes nombreuses blessures musculaires. Ensuite, il y a de la réathlétisation, de la préparation physique. Il y a un protocole à suivre, des étapes à franchir. Pour l’instant, je m’en tiens à cela et je verrai ce que je ferai ensuite », a annoncé Diaby, qui « espère » retrouver les terrains en 2019. Pour cela, le milieu de 32 ans devra déjà convaincre un club…