OM-PSG : L’arbitre est déjà critiqué, et ce n’est pas Turpin

Pour diriger le Classique de la Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche, la Ligue a désigné un arbitre controversé au sein du club phocéen…

Être arbitre d’un choc entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France n’est jamais évident. Pour constater cela, il suffit de regarder les deux derniers OM-PSG. En septembre dernier, au match aller, Jérôme Brisard avait été complètement dépassé en donnant cinq cartons rouges, à Kurzawa, Paredes, Neymar, Amavi et Benedetto, lors de la victoire marseillaise au Parc des Princes. Face à la tempête médiatique, l’homme en noir avait même eu besoin du soutien public de Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage. En début d’année, lors du Trophée des Champions, Rudy Buquet avait été moins bousculé, même si André Villas-Boas avait critiqué la gentillesse de l’arbitre envers les Parisiens.

Autant dire que l’arbitre du prochain OM-PSG sera attendu au tournant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la LFP n’a pas fait un cadeau à Marseille en désignant Benoît Bastien, comme le relate Le Parisien. Il faut dire que l’homme de 37 ans est un véritable chat noir pour l’OM, qui a perdu cinq fois le Classique sous ce sifflet. Pire encore, le natif d'Epinal a un passif assez lourd avec Marseille. Tout cela à cause de trois évènements. En mars 2015, il avait d’abord refusé un but à Ocampos, avant d’accorder deux penalties généreux pour le PSG en octobre. En 2018, Bastien avait également refusé le but égalisateur de Mitroglou pour une petite faute de Strootman. Des faits que les supporters marseillais n’ont pas oublié.