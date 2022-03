OM - Monaco : À quelle heure et sur quelle chaîne pour ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors qu’elle devait opposer deux candidats à la Ligue des Champions en pleine bourre à ce moment-là de la saison, l’affiche de la 27e journée de Ligue 1 verra s'affronter deux formations dans le doute, à savoir Marseille et Monaco.

Quelle heure pour regarder OM - Monaco ?

Avant leur retour en Coupe d’Europe, face à Bâle en Conférence League pour l’OM et du côté de Braga en Europa League pour Monaco, les deux clubs du Sud de la France vont s’affronter dans un match couperet en L1. Cette rencontre, qui sera arbitrée par Antony Gautier, se disputera ce dimanche 6 mars à 20h45 au Stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Monaco ?

Vous êtes maintenant habitués, chaque affiche du dimanche soir est diffusée sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Et ce choc entre l’OM et l’ASM ne dérogera pas à la règle. Puisque dimanche, Smaïl Bouabdellah et Benoit Cheyrou seront aux commentaires, David Astorga sera en bord terrain, alors que Thibault Le Rol présentera cette rencontre aux côtés de son consultant vedette, Thierry Henry.

OM / Monaco ce dimanche à 20h45 sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et B. Cheyrou

Bord terrain : D. Astorga

Présentation : T. Le Rol, avec Thierry Henry. pic.twitter.com/QHNGoSedqQ — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 3, 2022

Les compos probables de OM - Monaco :

Dans l'incapacité de gagner en L1 depuis la mi-février, l’OM va retrouver le Vélodrome, deux semaines après avoir perdu contre Clermont (0-2). Tenu en échec par Troyes le week-end dernier (1-1), Marseille n’a plus aucune marge dans la course à la deuxième place face à Nice. Autant dire que le club phocéen va devoir l’emporter dans son petit derby pour continuer à rêver de la Ligue des Champions. Dans cet objectif-là, Jorge Sampaoli disposera d’un groupe au complet ou presque.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Payet - Milik, Bakambu.

Éliminé de la Coupe de France face à Nantes mercredi, Monaco touche actuellement le fond. Sur une série de quatre matchs sans la moindre victoire, avec notamment une défaite contre Reims le week-end passé, l’ASM va tenter de se relancer du côté de Marseille. Retombée dans le rang à la neuvième place de la L1, à cinq points du Top 5, l'équipe de Philippe Clement va devoir composer sans Badiashile, Diatta, Fabregas ou Golovin.

La compo probable de Monaco : Nubel - Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Fofana, Tchouameni - Diop, Volland, Gelson Martins - Ben Yedder.