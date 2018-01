Dans : Ligue 1, OM, Monaco.

Match de costaud ce dimanche soir au Vélodrome avec le nul 2-2 entre Marseille et Monaco. Le rythme a été effréné et l’engagement était total. Radamel Falcao peut en témoigner, car sur un ballon attaqué pied en avant par Rolando, le Portugais s’est essuyé les crampons sur un côté de son genou, et a provoqué une énorme entaille sans pour autant faire sourciller l’arbitre.