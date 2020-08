OL : Une deuxième offre pour Facundo Pellistri ?

Dans : Ligue 1.

Désireux de se renforcer au mercato, l'Olympique Lyonnais s'apprête à relancer le dossier Facundo Pellistri. Une deuxième offre est en préparation pour le jeune uruguayen.

Bien qu'il soit engagé en demi-finale de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais n'en oublie pas le mercato. Le club rhodanien a officialisé ce mardi l'arrivée du défenseur central truc Cenk Özkaçar (19 ans) pour 1,5 ME en provenance de l'Altay SK (D2 turque). Le club présidé par Jean-Michel Aulas ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants lyonnais ont dans le viseur depuis déjà plusieurs semaines le prometteur ailier droit Facundo Pellistri (18 ans, Peñarol).

Ils ont soumis une première offre de 7 ME mais celle-ci a été refusée par le club uruguayen. Cependant, l'OL n'abdique pas, bien au contraire. Emmenés par Juninho, ils prévoient selon Calciomercato d'aligner une deuxième proposition au club entraîné par Diego Forlan. Peñarol souhaite se rapprocher d'un montant avoisinant les 9 ME pour lâcher sa pépite. Une demande à laquelle pourrait satisfaire les Gones. Le média italien rapporte que les dirigeants de l'OL réfléchissent à régler la clause du joueur uruguayen, celle-ci estimée à 10 ME. Un dossier à suivre de très près et qui devrait s'accélérer à la fin du parcours du club en C1.