OL - LOSC : Quelle heure et quelle chaîne pour voir ce match ?

Freiné par Lens la semaine passée, l’Olympique Lyonnais tentera de retrouver le chemin de la victoire face au LOSC devant son public ce dimanche.

Quelle heure pour regarder OL - LOSC ?

Les grands rendez-vous s’enchaînent pour l’OL. Suite à des matchs contre l’OM (2-1), Monaco (0-2) ou Nice (2-0), Lyon va affronter un autre candidat à l’Europe. Toujours en lice en Ligue des Champions, avec un huitième de finale retour à jouer contre Chelsea début mars après la défaite à l’aller mardi, Lille se rendra effectivement au Groupama Stadium ce dimanche 27 février à 20h45. Ce match sera arbitré par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre OL - LOSC ?

Comme chaque affiche du dimanche soir, ce choc entre Lyon et Lille sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, Julien Brun et Benjamin Nivet seront aux commentaires de ce match. Le bord terrain sera assuré par David Astorga, alors que la présentation sera faite par Thibault Le Rol et Mathieu Bodmer.

Les compos probables de OL - LOSC :

Pour remonter au classement et continuer à rêver de la Ligue des Champions, l’OL va devoir faire un bon résultat contre Lille. Pour cela, Peter Bosz sera quand même privé de plusieurs joueurs, comme Rayan Cherki, Jeff Reine-Adélaïde, Julian Pollersbeck, ou Sinaly Diomandé ou Jason Denayer.

La compo probable de l’OL : Lopes - Dubois, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombélé - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.

Défait sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le LOSC va retrouver le chemin du championnat lors de ce choc contre Lyon. Enfoncé dans le ventre mou de la L1, le groupe de Jocelyn Gourvennec va devoir faire un gros résultat au Groupama Stadium pour continuer à croire en l’Europe. Pour ce match, André sera suspendu.

La compo probable du LOSC : Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - Renato Sanches, Onana, Xeka, Bamba - David, Ben Arfa.

La décla du coach :

Peter Bosz, entraîneur de l'OL : « Après Nice (2-0), j'avais dit que c'était impossible de toujours jouer à ce niveau car l'adversaire fait aussi son match. Pendant la rencontre à Lens (1-1) on a été de plus en plus forts, mais au début, ils ont mis beaucoup de pression. Depuis la trêve, à part la première période à Monaco (2-0), on est bien. Les deux équipes sont trop bas au classement lorsque tu regardes les qualités. À Chelsea (défaite 2-0), ils ont bien joué, avec courage. Après le début de partie où ils ont vite encaissé un but et concédé plusieurs occasions d'Havertz, ils ont dominé. Il y a eu beaucoup de rythme, je me suis régalé devant cette affiche. À l'aller (0-0), j'avais apprécié l'état d'esprit. On jouait ensemble, on voulait gagner, même si le jeu n'était pas toujours au rendez-vous... Ces derniers temps, on utilise mieux le ballon ».