OL-Brest : Les Bretons sans entraîneur à Lyon

Eric Roy ne sera pas sur le banc du Stade Brestois ce dimanche pour le match de son équipe face à l’OL, vient d’annoncer le SB29 sur X.

« Éric Roy, touché par un syndrome grippal, a été ménagé pour ce déplacement après avis médical. Malgré son absence sur le terrain, le coach reste en contact étroit avec le staff technique et a exprimé toute sa confiance aux joueurs, au regard du travail accompli cette semaine. Bon rétablissement, coach » peut-on lire sur le compte X officiel du Stade Brestois. C’est donc sans son entraîneur que les Bretons tenteront de réaliser un petit exploit ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais, en forme et clairement favori pour la grande première d’Endrick en Ligue 1.