OL - Bordeaux : Quelle chaîne et quelle heure pour regarder le match

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Afin de conserver l'espoir d'une qualification européenne, Lyon doit battre Bordeaux ce dimanche. Pour les Girondins, l'opération maintien passe par un bon résultat.

Quelle heure pour regarder OL - Bordeaux ?

Installé dans le ventre du mou du championnat, à cinq points des places européennes, Lyon a encore une chance de sauver sa saison. Mais pour cela, il faudra enchaîner les bons résultats dans le sprint final, qui débutera ce week-end à l’occasion de la 32e journée de L1. Lors de celle-ci, l’OL affrontera Bordeaux ce dimanche 17 avril à 17h05 au Groupama Stadium. Un match qui sera arbitré par Florent Batta.

Sur quelle chaîne suivre OL - Bordeaux ?

Alors que l’affiche du week-end opposera bien entendu le PSG à l’OM en soirée, ce OL-FCGB sera une sorte de lever de rideau. Cette rencontre du dimanche après-midi sera diffusée comme d’habitude sur Canal+ Sport, mais aussi sur Amazon Prime Vidéo, qui a décidé d’activer une co-diffusion sur cette rencontre de l’OL. Sur la chaîne Pass Ligue 1, Christophe Bureau et Dominique Arribagé seront aux commentaires. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera assurée par Saber Desfarges et Corine Petit.

OL / Bordeaux ce dimanche à 17h05 sur Prime Video, sans besoin du Pass Ligue 1.

Commentaires : Christophe Bureau et D. Arribagé.

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @SaberDesfa, avec @corinepetit17 pic.twitter.com/Ae7zRJYHh4 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 15, 2022

Les compos probables de OL - Bordeaux :

Tombé de très haut face à West Ham jeudi en quarts de finale de la C3, l’OL va tenter de se relever en championnat. Trop loin du podium pour rêver d’un ticket pour la Ligue des Champions, Lyon peut encore viser la 4e et la 5e place, synonymes d’Europa League ou d’Europa Conférence League. Mais pour relancer la machine, Peter Bosz devra composer avec pas mal d’absents comme Lopes, Diomande, Caqueret, Cherki, Ndombele ou Kadewere.

La compo probable de l’OL : Pollersbeck - Gusto, Denayer, Lukeba, Emerson - Aouar, Thiago Mendes - Tetê, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.

Après sa belle victoire dans le match de la peur face à Metz le week-end dernier, Bordeaux va tenter d’enchaîner un nouveau résultat positif afin de quitter la zone rouge. Pour cela, David Guion sera privé de Marcelo, Pembele, Gregersen, Ignatenko ou Elis.

Voici le groupe retenu pour affronter l'@OL demain en @Ligue1UberEats !

A noter, le retour de Jimmy Briand et de @Remioud 🔵⚪ #OLFCGB pic.twitter.com/xNda75Ybp5 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 16, 2022

La compo probable de Bordeaux : Poussin - Ahmedhodzic, Guilavogui, Baysse - Lacoux, Onana, Adli, Mangas - Dilrosun - Hwang, Niang.

Déclaration de Peter Bosz (OL)

« Si on veut vraiment avoir du succès cette saison, il faut faire une série et gagner des matches. Il faut être réalistes, plutôt que d’être un romantique du football pour les derniers matches. Il faut gagner. Je ne lâche pas, je vais pousser les joueurs. Il ne reste que cinq semaines, sept matches, ce n’est pas long. Je crois vraiment que c’est possible, mais on a besoin d’une série, chose qu’on n’a pas faite cette saison. C’est un challenge pour moi, et on va y arriver. Le manque d’efficacité ? C’est vrai qu’on s’est créé des occasions, et on ne marque pas assez de buts, c’est une vérité. C’est mon boulot de les faire travailler, et que l’on marque plus de buts. Les joueurs qui sont là ont prouvé par le passé qu’ils savaient marquer. Là, on rate trop d’occasions. »