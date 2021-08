OGCN-OM : Graves incidents à l'Allianz Riviera, match suspendu !

Alors que l'OM est en train de subir la loi de Nice (1-0), la rencontre comptant pour la troisième journée de Ligue 1 a été suspendue. Sous la tension de l'Allianz Riviera, Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau remplie sur lui à la 76e minute de jeu. Dans la foulée, le meneur de jeu marseillais a renvoyé ce projectile avec force dans la tribune. Il avait laissé passer les premières fois, mais a fini par craquer, provoquant une réaction en chaîne. Un fait qui n'a pas du tout plu aux supporters niçois, qui ont alors envahi la pelouse pour en venir aux mains avec les joueurs de l'OM au poteau de corner. Des vrais débordements qui ont mis Jorge Sampaoli hors de lui, alors que les stadiers ne sont pas parvenus à repousser les supporters, entrés très facilement sur la pelouse. Les forces de l'ordre sont intervenues, et ont apporté le calme, assurant notamment la sécurité pour une éventuelle reprise.

Le match a été interrompu, et l'OM, par le biais de son président Pablo Longoria, a fait savoir que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour la reprise de la rencontre.

Nice fans have run on to the pitch during the OGC Nice-Marseille match. pic.twitter.com/SJPs4x9Whk