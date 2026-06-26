Officiel : Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière

A peine 24 heures après avoir été nommée au poste de responsable de l'arbitrage au sein de la commission des arbitres par l'UEFA, Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière d'arbitre.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la FFF a annoncé la fin de la carrière d'arbitre de Stéphanie Frappart, six ans après être devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue 1. « Coup de sifflet final pour Stéphanie Frappart. À 42 ans, la plus célèbre arbitre féminine du football international, couverte d'honneurs tout au long d'un parcours qui a fait d'elle une pionnière à de multiples titres, jusqu'en Coupe du monde masculine, son "graal", a pris la décision d'arrêter sa carrière professionnelle au terme de cette saison 2025-2026. Sa désignation pour la rencontre Danemark-Suède, le vendredi 5 juin à Odense (éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027), aura donc été la dernière occasion de la voir à l'œuvre », peut-on lire sur le site de la FFF.