Officiel : Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière
Stéphanie Frappart

Officiel : Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière

Ligue 126 juin , 16:38
parQuentin Mallet
7
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A peine 24 heures après avoir été nommée au poste de responsable de l'arbitrage au sein de la commission des arbitres par l'UEFA, Stéphanie Frappart met un terme à sa carrière d'arbitre.
Dans un communiqué publié ce vendredi, la FFF a annoncé la fin de la carrière d'arbitre de Stéphanie Frappart, six ans après être devenue la première femme à arbitrer un match de Ligue 1. « Coup de sifflet final pour Stéphanie Frappart. À 42 ans, la plus célèbre arbitre féminine du football international, couverte d'honneurs tout au long d'un parcours qui a fait d'elle une pionnière à de multiples titres, jusqu'en Coupe du monde masculine, son "graal", a pris la décision d'arrêter sa carrière professionnelle au terme de cette saison 2025-2026. Sa désignation pour la rencontre Danemark-Suède, le vendredi 5 juin à Odense (éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2027), aura donc été la dernière occasion de la voir à l'œuvre », peut-on lire sur le site de la FFF.
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Derniers commentaires

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

On nous annonçais la catastrophe dumoins pour certains qui se croient toujours bien informés Mdr

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Je suis en train de suivre la conf. On a une chance INCROYABLE d'avoir Michèle Kang et Gerlinger. Elle nous sauve clairement, c'est le mot, et même si je ne comprends pas vraiment pourquoi elle se met dans une telle galère, il va falloir lui ériger une statue si ça continue. Sans elle, on était morts (re). Elle croit vraiment au projet, et on sait qu'elle est compétente. On dirait qu'elle en fait une affaire personnelle, alors qu'elle n'a aucune attache émotionnelle à l'OL a priori. Le miracle pour l'OL, c'est elle. Merci Madame Kang, mille fois, allez l'OL!!!

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Donc au final 3 clubs surveillés OM, OL et Monaco

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Merci Pablo !!!

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Bé comme l'année dernière en somme... PS : c'est quoi cette page blanche qui est revenue ??

Ol La Dncg A Tranche Une Petite Sanction Pour Lyon

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