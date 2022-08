Officiel : Lorient-OL reporté à cause de la pelouse

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Comme on pouvait s’y attendre, le match de la 2e journée de Ligue 1 entre le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais, prévu dimanche à 13 heures, n’aura pas lieu ce week-end. La Ligue de Football Professionnel a vérifié l’état de la pelouse du Moustoir jeudi puis ce vendredi, et a décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure. Une décision assez prévisible dans la mesure où le terrain des Merlus semblait impraticable en début de semaine, à cause de la sécheresse et du Festival Interceltique qui se déroulait dans l’enceinte ces derniers jours.