Officiel : Habib Diallo quitte Metz pour Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Habib Diallo quitte le FC Metz. Après cinq ans de bons et loyaux services, il s'est engagé pour cinq saisons avec le RC Strasbourg.

C’est fini entre le FC Metz et Habib Diallo. L’attaquant sénégalais ne part pas très loin. Il reste en France et rejoint le RC Strasbourg, avec qui il a signé un contrat de cinq ans. Le joueur de 25 ans a déjà prouvé tout son talent avec les Grenats. Avec 26 buts au compteur, il a terminé meilleur buteur de Ligue 2 sur la saison 2018-2019 avant de faire trembler les filets à 12 reprises la saison dernière en Ligue 1.

« Je suis très heureux de rejoindre le Racing pour les cinq années à venir. Je ne connais pas encore la ville mais j’ai hâte de la découvrir. Kader Mangane (le coordinateur sportif) m’a parlé de la ferveur du public et de l’incroyable ambiance de la Meinau. J’espère apporter toutes mes qualités à l’équipe. J’ai hâte de reprendre la compétition et j’espère marquer le plus de buts possibles avec le Racing », a réagi Diallo.