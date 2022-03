Nice - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi à Nice ce samedi en Ligue 1 avant de retrouver le Real Madrid en Ligue des champions.

Quelle heure pour regarder Nice - PSG ?

Quoi de mieux qu’un choc contre le troisième du championnat de France pour préparer au mieux son grand rendez-vous européen. À l’occasion de la 27e journée de L1, le PSG passera un dernier test grandeur nature face à Nice. Cette rencontre se disputera ce samedi 5 mars à 21 heures du côté de l’Allianz Riviera. Ce match sera arbitré par Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Nice - PSG ?

Comme chaque affiche du samedi soir, ce Nice-Paris sera diffusé en exclusivité sur l’antenne de Canal+ Décalé.

Les compos probables de Nice - PSG :

Après avoir dominé Versailles et validé son ticket pour la finale de la Coupe de France cette semaine, Nice aura à coeur de faire un bon résultat contre le PSG. Déjà pour rester en confiance en vue de la fin de saison, mais aussi pour mettre la pression sur l’OM dans la course à la deuxième place. Afin de faire chuter Paris, comme Nantes, son futur adversaire au Stade de France, a pu le faire ces derniers temps, l’OGCN devra faire face à plusieurs absences, vu que Christophe Galtier va devoir composer sans Amavi ni Atal.

La compo probable de Nice : Benitez - Lotomba, Daniliuc, Dante, Bard - Bouadoui, Lemina, Thuram, Kluivert - Dolberg, Gouiri.



Largement en tête de la Ligue 1, Paris voudra quand même faire un bon résultat à Nice, histoire de se mettre en confiance en vue de son choc face au Real Madrid, mercredi prochain. Mais pour arriver à ses fins, Mauricio Pochettino sera privé de Mbappé (suspendu), mais aussi Ramos, Herrera, Kurzawa ou Paredes, tous à l’infirmerie.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Verratti, Danilo, Wijnaldum - Messi, Icardi, Neymar.



Les déclarations avant Nice-PSG :

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG : « On doit accepter le calendrier. Ce n'est pas de notre fait, on le connaît depuis le début de saison. Nice est une équipe qui ne va pas nous rendre les choses faciles, exigeante, bien classée, très compétitive. On peut en tirer profit, pour travailler et évoluer au niveau qu'exige un adversaire comme Nice te prépare très bien pour un match contre le Real. Le match important c'est celui de samedi. L'absence de Kylian Mbappé ? On parle d'un des meilleurs joueurs du monde. L'effet psychologique sur ses coéquipiers comme sur l'adversaire est clair. Mais on sait qu'une absence peut arriver, pour une blessure, une suspension. Le plus important est que le groupe croie en sa force collective. Au-delà des individualités, le collectif doit compenser les absences ».



Justin Kluivert (Nice) : « Christophe Galtier a prouvé qu’il était vraiment l’un des meilleurs ici. Ce qui le rend spécial, c’est ce qu’il dégage en tant que personne. C’est un très bon coach, mais on voit d’abord la personne avant l’entraîneur, et c’est une très bonne personne. C’est quelqu’un d’honnête, de très direct et c’est très important pour un entraîneur. Tactiquement, je le trouve également très bon, c’est un vrai leader »