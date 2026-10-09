Nice-OM : Lorenzi ne s'en sort pas

T'en fais pas, on a la chance d'avoir fonseca et Lens n'a gagner qu'1 seul latch cette saison, on va gagner 👊
Arrete de pleurer.
A la 35ème minute... il est étonnant que Edouard ne prenne pas de carton pour son coup de coude volontaire dans le visage d'un joueur lyonnais. Hum...
L'OL peut très bien revenir et remporter le match. Mais dit-moi ? A quelle place est le PSG ? ^^ Bref... ne détourne pas le sujet comme tu le fais à chaque fois... et intéresse toi plutôt à ce qu'il pourrait arriver à Achraf Hakimi.
Regarde plutôt ton club de chèvres .... 1 a 0 pour lens ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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⚽️ Info - Toujours pas d’accord entre Greg Lorenzi et l’OGC Nice, qui avaient RV aux prud’hommes ce matin. Aucune conciliation. Le dossier est renvoyé “à la mise en état”, la procédure continue. Le club poursuit le DS pour n’avoir pas respecté sa signature avant d’aller à l’OM.