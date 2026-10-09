Nice-OM : Lorenzi ne s'en sort pas

Grégory Lorenzi et l'OGC Nice se sont retrouvés devant le tribunal des Prud'hommes pour tenter de régler à l'amiable leur désaccord sur sa signature à l'OM alors qu'il s'était engagé avec les Aiglons. Sans succès.

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille depuis cet été, Grégory Lorenzi a été recruté par Stéphane Richard pour sa capacité à trouver des joueurs de qualité et avec une belle marge de progression malgré le manque de moyens. C’est ce qu’il avait connu au Stade Brestois avec une certaine réussite. Mais à Marseille, pour le moment, c’est avec zéro euro et aucune possibilité de recruter qu’il doit faire son travail de directeur sportif. Cela devrait changer avec le temps, mais pour le moment, il s’est tout simplement occupé de vendre des joueurs uniquement.

Pas d'accord entre Lorenzi et Nice

Une certaine frustration pour le dirigeant, qui avait pourtant fait le forcing pour rejoindre l’OM. En effet, il avait signé très tôt un contrat avec l’OGC Nice pour rejoindre les Aiglons après la fin de son aventure à Brest. Mais le dirigeant corse a finalement fait faux bond à Nice, pour signer à Marseille. Une décision qui a provoqué la contestation des dirigeants du Gym devant les Prud’hommes.

Et comme le relate Jean-François Pérès, journaliste pour le Journal du Dimanche, la conciliation prévue entre les deux parties n’a débouché sur aucun accord. Résultat, la procédure continue et les deux parties vont désormais préparer leur dossier et fournir à la partie adverse les arguments et les documents à leurs disposition. Une conciliation est possible jusqu’au jour du procès, mais Nice a visiblement envie d’aller au bout de la procédure pour faire valoir son bon droit. La date de l’audience du jugement n’a pas été encore dévoilée, mais Grégory Lorenzi voit toujours une possible condamnation le menacer.

Les chances de le voir être obligé de quitter l’OM sont tout de même très minces, et Lorenzi risque surtout de récolter une condamnation financière en cas de culpabilité sur un engagement contractuel non tenu.