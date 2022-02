Monaco tenu en échec par Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

L'AS Monaco a buté sur une formation lorientaise très solide ce dimanche. Score final (0-0) entre les deux équipes.

Les Monégasques n'ont pas été en mesure de confirmer la très bonne victoire face à Lyon. En effet, les joueurs de la Principauté ont concédé le point du match nul au Stade Louis II face au FC Lorient, qui peut remercier son gardien Matthieu Dreyer, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Wissam Ben Yedder n'a pas trouvé la faille alors qu'il restait sur 10 buts lors de ses 7 derniers matchs. Fin de série également pour l'AS Monaco qui cale à domicile pour la première fois depuis fin novembre. Philippe Clement et ses hommes sont 6e de Ligue 1 tandis que Lorient reste 17e à un petit point de ses poursuivants, Metz et Bordeaux qui joueront un peu plus tard dans la journée.